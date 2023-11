Este sábado 18 de noviembre se llevará adelante el 2º Encuentro por el Día del Veganismo. El evento se desarrollará en el Proyecto Intermitente (Gorriti 513) y contará con charlas de profesionales y ferias proyectos locales amigables con el medio ambiente.

Evelyn Fernández Bugarini, integrante de Por los Animales, explicó para Radio Urbana las posturas que sostiene la comunidad vegana. «Ser vegano es entender que no somos la especie que está por encima de otros animales, es posicionarse políticamente con respecto a lo que uno consume».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Por los animales (@porlosanimalesbb)

En este sentido, agregó que el veganismo no se limita solamente a lo alimenticio. «Cuando uno se hace vegano, no solo se tiene en cuenta lo que uno come. También se fija en la ropa, el entretenimiento, las cremas y los shampoos que se usan. Al principio cuesta, se empieza por la comida».

A pesar de las dificultades que conlleva este estilo de vida, Evelyn resaltó que la sociedad está cada vez más abierta a aceptarla. «Cada vez está más instalado. En restaurantes y supermercados hay opciones veganas. Las personas más chicas ya entienden que es una posibilidad».

Desde Por los Animales, explicó su integrante, se dedican a «brindar la mayor información posible sobre veganismo» y los diferentes comercios y emprendimientos que ofrecen productos sin elementos animales.