Estefanía Hardoy instrumentadora quirúrgica del Hospital Municipal

Una profesional de la salud, trabajadora del Hospital Municipal fue discriminada en el supermercado “Makro” por trabajar en el nosocomio y no le permitieron ingresar, excusado en que en el mismo hubo contagios en la última semana. Hablamos con Estefania Hardoy, instrumentadota quirúrgica del Hospital Municipal:” “En la puerta de Makro ademas de darnos alcohol y tomarnos la temperatura, nos hicieron preguntas si eramos trabajadores de la Cooperativa o del Hospital Municipal o teníamos contacto. Le hice conocer a esta persona que en el Hospital Municipal se tomaron las medidas necesarias, si yo estaba ahí es porque no hay riesgo, a pesar de la explicación insistieron en que me retire”.

Hardoy explicó que sintió el apoyo de lxs vecinxs ante el repudio del supermercado: “Esto sucedió el viernes, la ola de difusión fue tremenda y el sábado por la noche se comunicó el presidente de Makro Argentina disculpándose y me dijo que fue una decisión de la sucursal de Bahía. Tuve un respaldo absoluto de parte de la sociedad, me llamaron los directivos del hospital, el intendente, el sindicato todos brindándome su apoyo”.