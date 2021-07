Enzo Vallejos – Liga del Sur

Hablamos con Enzo Vallejos, jugador de la Primera de la Liga del Sur en las vísperas del debut de un nuevo Torneo. El próximo domingo desde las 16 hs visita a Huracán, el volante nos contó como fue la preparación luego de la interrupción por el rebrote de Coronavirus. “En lo personal me encuentro bien y tranquilo, no me afecto tanto como pense que me podía afectar. Fue muy difícil en la parte mental porque uno se va desmotivando con el tiempo, más el año pasado. En pandemia estuve tratando de hacer lo que pude físicamente. Si bien fue limitado, por lo que uno tenia en su casa. Por más que hayas trabajado mucho, cuando regresas con el grupo es diferente”, reflexionó Vallejos.

Villa Mitre pudo disputar seis fechas del anterior Apertura que fue interrumpido (y dado por terminado), donde el funcionamiento era muy bueno y todo apuntaba a que el equipo podía ser protagonista. “Uno venía con el envión, agarrando la mano. Por eso digo que nos afecto pero es entendible. El grupo está muy bien, super unido y futbolísticamente se va a ir mostrando partido a partido. El objetivo es el mismo. Estamos en un club que te impone luchar arriba. La idea es demostrar que somos los mejores partido a partido y queremos imponer nuestro juego”, destacó Vallejos.

Por último, el nacido en General Roca profundizó sobre sus cualidades y lo que Leandro Iribarren quiere para su juego. “El DT me pide que sea un volante más interno, que me asocie con los delanteros y en la recuperación. Aunque me gusta mucho estar abierto, jugar por las bandas. Especialmente trato de mirar mucho a los jugadores del Federal en mi posición, las cualidades de los demás, relacionarme, preguntar. El grupo en general también lo hace, nos ponemos a la altura. Nosotros estamos todo el tiempo siendo medidos. La mayoría del plantel ha pasado o entrena actualmente con el Federal”, sentenció.

Foto: Francisco Urban.