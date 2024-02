Enzo Gorosito, delegado general de la APA local

El día de hoy no habrá actividad en el aeropuerto local por un paro nacional de 24 horas de la Asociación de Personal Aeronáutico. La decisión abarca la actividad de pilotos, personal superior y empleados de aeropuertos, y se vio motivada por una fallida negociación salarial tanto con el Ministerio de Economía como con la Secretaría de Trabajo.

Enzo Gorosito, delegado general de la APA a nivel local, marcó que «hoy no habrá ningún vuelo ni entrando ni saliendo de Bahía Blanca. El paro inició hoy a las 12 y dura 24 horas, e implica el cese de actividades en todo el aeropuerto. La medida no solo tiene que ver la cuestión salarial que se discute en todos los planos a nivel nacional, sino también por la posible privatización de empresas estatales como YPF, ARSAT y Aerolíneas Argentinas. Mas allá de que se cayó la Ley Ómnibus, esa lógica privatista sigue. Estábamos a un paso de llegar a un acuerdo y poder levantar el paro tras las negociaciones entre nuestro gremio y el Gobierno nacional, pero ayer a la tarde el ministro Caputo decidió barrerlo. Nos ofrecieron un 12%, el cual queda muy atrás de una inflación del 45%».

Más de 340 vuelos cancelados de @Aerolineas_AR y compañías extranjeras a causa del Paro Aeronáutico a que se vieron forzados APA @UPSA_Oficial y @aplapilotos por la negativa a dialogar del Ministro de @Economia_Ar para lograr paritarias acordes a la inflación del país pic.twitter.com/iMFkEcCaVq — APA (@APAERONAUTICOS) February 28, 2024

«A través del diálogo queremos llegar a un acuerdo. Había consenso para eso, pero por facultades del Ministerio de Economía se cayó el acuerdo y por eso tomamos esta medida. Pedimos perdón a todos los usuarios de Aerolíneas Argentinas, pero no nos queda otra opción para poder visibilizar esta situación» Enzo Gorosito.

El sindicalista aclaró que «no estamos en contra de ninguna reforma si se puede negociar, pero no se puede llevar adelante de manera autoritaria. Hay que sentarse a discutir para llegar a acuerdos, pero vemos que no tienen muchas ganas de dialogar y generar consenso. Nos parece rara la estrategia de abrir varios frentes de conflicto. Rechazamos que digan que las empresas estatales son deficitarias cuando AA cerró en superávit el año pasado, es desconocer como funciona el Estado».

En el mismo sentido, Gorosito agregó que el Gobierno de Javier Milei «redujo un montón la gerencia de la empresa, se paró el leasing de nuevos equipos, se frenó la apertura de nuevas rutas a diferentes puntos del país. Cabe recordar que AA no solo transporta personas, sino también tecnología, materia prima, funciona en cuestiones de traslado de órganos, vacunas, etc. Que la demonicen solo por ser del Estado y de todos los argentinos nos da a entender que hay negocios por detrás. No estamos poniendo palos en la rueda, queremos una recomposición del salario. Hay que ver si el Gobierno y el directorio de la empresa quieren eso también, porque solo los vemos generando conflictos».