Enzo Gorosito, delegado de la Asociación del Personal Aeronáutico de Bahía Blanca

Este miércoles se debatirá en el Senado de la Nación la Ley Bases impulsada por el Gobierno nacional, que ya cuenta con media sanción. En consecuencia, distintas agrupaciones políticas, sociales y sindicales se movilizarán en todo el país expresando su rechazo. Tal es el caso de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), la cual marcó en un comunicado que «la norma habilita la privatización de Aerolíneas Argentinas, de Intercargo, y la reinstalación del impuesto a las ganancias».

Enzo Gorosito es delegado de la APA local, y aseguró en comunicación con Radio Urbana que «la movilización radica en que la Ley de Bases permite la privatización de empresas públicas, donde entra Aerolíneas Argentinas. Es un plan de reducción del gasto que propone Milei, que termina por reducir la eficiencia de las empresas del Estado a costa de los trabajadores de clase media. Aerolíneas es una empresa de los argentinos y genera conectividad en todo el país, nos resulta raro que se tome esta determinación con respecto a una empresa que no es deficitaria. En 2023 cerró con un superávit de 38.000 millones de pesos«.

El sindicalista recordó que «Bahía Blanca, con su capacidad habitacional, debería tener una programación de hasta seis vuelos por día, con rutas no solo a Buenos Aires, sino también a Trelew, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos y Mar del Plata. En esta impronta de reducir, hoy hemos quedado con dos vuelos por día. Antes de la pandemia teníamos ocho vuelos por día de lunes a lunes y a distintos puntos del país: Bariloche, Neuquén, Ushuaia, Mar del Plata, Córdoba, etc. Hablamos con el intendente Susbielles sobre el rol estratégico de la ciudad respecto a la Patagonia. Más allá de la suba de precios de los pasajes, nos preocupa este recorte porque vemos que la gente sigue viajando, y Aerolíneas cumple una función social, económica y estratégica con respecto al país y a la ciudad».

#NoALaLeyBases

Todxs lxs aeronauticxs en Unidad al Congreso Aerolíneas Argentinas e Intercargo NO SE VENDEN SE DEFIENDEN 💙 💚 🇦🇷 pic.twitter.com/XqpYDIveLH — APA (@APAERONAUTICOS) June 10, 2024

«Estos seis meses fueron durísimos porque no tenemos respuestas para resolver esto a mediano y largo plazo, no se sabe qué pasará. Hoy Aerolíneas tiene un estatus jerárquico, por lo que convertirlo en una cooperativa de trabajo es imposible» Enzo Gorosito.



A esto agregó que «solo queremos hacer nuestro trabajo brindando un buen servicio, lo que está pasando es triste y nos preocupa. Queremos recuperar el peso logístico y estratégico del Aeropuerto de Bahía Blanca, y no solo con Aerolíneas Argentinas, sino también con otras empresas que se fueron como Intercargo, LAN o Flybondi, que generaban competencia y una importante dinámica de entrada y salida de pasajeros. Así se redujo mucho la plaza de pasajeros viajando en la ciudad. Con respecto a los precios, la gente mas allá de todo sigue eligiendo Aerolíneas, por lo que proponemos que el servicio sea eficiente. Por eso no estamos en pie de guerra sobre discutir la reducción del déficit. Nos sentamos a hablar, negociamos y nos ponemos de acuerdo, siempre y cuando no se toquen los convenios colectivos y los puestos de trabajos. Tenemos que sentarnos a hablar y ver en que áreas podemos ser más eficientes. Siempre somos propositivos a la hora de dar una mano al gobierno y los directores de la empresa, pero si nos tratan de vagos o ñoquis es imposible generar un diálogo».

Finalmente, Gorosito destacó que «mañana se empieza a discutir la Ley Bases en el Senado, y parece que está abordada sin planificación respecto a muchas cuestiones. Te hace pensar que el Gobierno avanza en una dinámica de un prueba y error; si hay margen avanzan, y si no vuelven para atrás. Tampoco hay una estrategia planificada con respecto a Aerolíneas, solo quieren cerrarla o privatizarla. Mientras tanto seguiremos con esta campaña comunicacional, hablando con los pasajeros para que la gente nos apoye, la empresa es de todos los argentinos«.