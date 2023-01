En Bahía los alquileres aumentaron un 32% más que la inflación en 2022

Según un informe realizado por Emiliano Gutiérrez -licenciado en Economía, investigador del IIESS CONICET y miembro de IPC Online-, durante el 2022 los alquileres en Bahía Blanca aumentaron 32,71% más que la inflación.

“La suba de alquileres es mucho mayor que la inflación. Por lo cual argumentar que la suba de los alquileres fue ‘porque sube todo’ no es tan válida”, dijo el economista a Urbana.

En el documento indica que la variación acumulada a lo largo de todo el año fue de un 121,09%, cuando la inflación local medida por el IPC Online dio 88,38%.

Gutiérrez explicó que, si se tiene en cuenta el salario mínimo, el poder adquisitivo cayó un 12,43% para el caso de los alquileres.

Para este análisis no utilizó el Índice de Salarios (IS) estimado por el Indec porque aún no fue publicado en su totalidad (según la web oficial del organismo, el 31 de enero difundirían los datos de noviembre del 2022).

Sobre la Ley de Alquileres dijo que “es necesario discutirla, porque evidentemente algo está andando mal, considerando la relevancia que tiene este gasto sobre la totalidad de ingresos que puede tener un hogar”.

El economista ejemplificó: “Suponiendo que en enero querías alquilar un departamento chiquito de 30 metros cuadrados, estábamos hablando de $18.330. En diciembre, el mismo valía $35.370”.

Por último, también destacó la brecha existente entre “la suba del índice de ajuste anual (ICL) de contratos, comparado con alquilar un nuevo departamento (Índice de Alquileres)”, que registró una diferencia de 40,28%.

“Es realmente importante, considerando que en un caso estaríamos hablando de un contrato en ejecución respecto de ingresar a un nuevo alquiler”, finalizó Gutiérrez.

Metodología

La recopilación de precios resultó ser de carácter mensual de avisos publicados por sitios web de páginas web locales destinadas específicamente al sector inmobiliario, considerándose solamente aquellos alquileres de departamentos ubicados en la ciudad de Bahía Blanca y cuya superficie se encontrase en el intervalo de entre 30 y 100 metros cuadrados. La elección este tipo de inmuebles reside en que los mismos son los que mayor oferta presentan dentro de la localidad.

Por otra parte, resulta incomparable dada las disposiciones espaciales y valoraciones cotejar en el mismo indicador otros inmuebles (por ejemplo, casas), dada los distintos atributos que podrían presentar los mismos respecto de los departamentos.

Tampoco se consideran aquellas propiedades ya alquiladas, dado que el objetivo del indicador reside en mensurar el valor de los alquileres disponibles.

Como parámetro de comparación para observar la evolución mensual del mercado de alquileres, se recurrió al valor del metro cuadrado. El mismo fue obtenido como la mediana de las propiedades en alquiler para cada mes considerado.