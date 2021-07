Emilio Rébora – Federal A

Hablamos con el arquero Emilio Rébora, luego del gran triunfo de su equipo ante Ferro de General Pico el pasado sábado por 2 a 1. Analizó el triunfo de su equipo y celebró la actitud de sus compañeros para dar vuelta el partido. “Ferro es un equipo muy duro, sabíamos que iba a ser un partido de esas características. Lo supimos llevar de gran manera. Terminamos con un triunfo que fue merecido. Fue fundamental el gol de Fede para saber que el partido se podía dar vuelta”, reflexionó.

Villa Mitre sigue mostrando su mejor versión en condición de local, donde supo ganar todos sus encuentros y mantiene esa fortaleza que se necesita en estos Torneos. Una de las falencias son los encuentros en condición de visitante, donde además recibe varios goles, algo poco habitual en los equipos de Mungo. “Es una cuota pendiente que tenemos. Venimos de los viajes y no es lo que esperamos. Se han dado partidos donde ciertas decisiones arbitrales nos perjudican y te sacan del partido. Mas allá de eso, tenemos que mejorar, ser un bloque y mantener el cero. Cualquier equipo le quiere ganar a Villa Mitre. Se termina dando de esa manera, quienes no vienen bien sacan un plus”, enfatizó.

Rébora volvió a ser titular después de varios partidos, donde el entrenador lo vio mejor en la semana y lo puso entre los once. “Para uno es fundamental volver a jugar, trabajo día a día para estar adentro de la cancha. Hemos peleado por el puesto, mantenemos una gran convivencia con Facundo Tavoliere y David Rodriguez. Somos un grupo que labura. Me toco estar y lo disfruto porque es lo que uno quiere, pero también se que tengo que trabajar muy duro”, explicó.

Además, profundizó en lo cómodo que se siente dentro de Villa Mitre.” Desde que llegue me he sentido muy bien. El grupo me hizo sentir cómodo. Me han hecho sentir como en casa y eso no pasa en todos lados. Uno como jugador tiene que disfrutarlo y te hace jugar un 110 porciento cada día. He pasado por otros clubes, por momentos que uno no quiere pasar”, detalló Emilio.

Se viene una seguidilla de dos encuentros para el Tricolor como visitante, el miércoles desde las 15 hs ante Ciudad Bolivar y el domingo, en mismo horario, ante Desamparados en San Juan. “El Federal es muy cruel en cuanto a las horas de viaje que uno tiene. Todos tenemos que estar con la cabeza en lo que viene porque le puede tocar a cualquiera. Puede ser que nos sintamos cómodos en casa y saquemos ese plus que nos falta afuera. Somos consientes, somos un grupo autocritico. Sabemos que apuntar y ajustar. Seguir trabajando desde la cabeza. El hambre de gloria está. Esa luz prendida se siente en el grupo”, finalizó.