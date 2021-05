Emiliano Alvarez Porte Subsecretario de Seguridad del Municipio de Bahía Blanca

La Provincia de Buenos Aires ratificó a la ciudad en fase 2 porque sigue transitando la alarma epidemiológica y sanitaria. En el marco de estas medidas restrictivas hay controles al área comercial y a la circulación de personas que deberían garantizarse del municipio.

Hablamos con Emiliano Alvarez Porte, Subsecretario de Seguridad del municipio: ”Los controles funcionan como se vienen dando y comunicando a medida que se realizan. “Hay gente que se le hace difícil cumplir las normas, pero hay que respetarlas las comparta uno o no. A veces hay desinteligencias y desencuentros como en cada equipo de trabajo”.

Según el Subsecretario de Seguridad las restricciones mayoritariamente se están cumpliendo: “Cuando no sucede actuamos. Si eso hace o no bajar la circulación del virus es algo que no puedo responder. Luego de la hora restringida, notamos una circulación nula”.