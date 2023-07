Hoy se festeja el día del amigo en todo el país, siendo una de las fechas más importantes en el año para el rubro gastronómico en nuestra ciudad. ¿Cuál es la expectativa que genera en los empresarios del área en la ciudad?

Eloy Oms, integrante de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y afines, destacó en comunicación con Radio Urbana que «hoy creo que están todos los locales al 100% de las reservas desde anteayer. Hemos notado desde hace años que ha venido disminuyendo el tema del día del amigo. La concurrencia se da el mismo día específico pero no contagia demasiado a los días anteriores y posteriores. Ayer fue una buena noche, aunque no lo que uno pretendía para la fecha. El clima no nos jugó a favor».

«Hay distintos tipos de gastronomía: la joven, la clásica, la cafetería, etc. Yo hago gastronomía tradicional y he notado una merma en el consumo los últimos años, y sobre todo después de la sanción de la ley de tolerancia cero» Eloy Oms.

El gastronómico explicó que «en general, la rotación de la clientela en estas fechas es medio difícil porque la gente va al restaurant a pasar varias horas. Hay muchos criterios para atender, nosotros mantenemos la carta habitual. El día de los enamorados hacemos una propuesta diferente porque es mucho más complejo al ser todas mesas de dos. Hoy no difiere demasiado de un buen sábado cualquiera».

Oms concluyó que «el día de amigo y de los enamorados son dos de los más importantes en el año. El 14 de febrero es el principal, y el día del amigo ha ido mermando, me imagino por la gente que decide juntarse en la casa».