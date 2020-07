Eloy Oms integrante de la Asociación De Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y afines

Los locales gastronómicos abrirán sus puertas a partir de hoy. Esta decisión fue tomada de manera consensuada con el ejecutivo municipal donde delimitaron un protocolo exhaustivo para su funcionamiento. Hablamos con Eloy Oms, empresario gastronómico e integrante de la Asociación De Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y afines: “Nos tomó por sorpresa la apertura, una sorpresa agradable. En mi caso todavía estoy preparándome, no voy a llegar a abrir hoy. Hay que tomarles la temperatura a los empleados, así que la mayoría también va a ampliar esto a los clientes aunque no es obligación. Anular una mesa por medio ya te hace cumplir el protocolo, por lo que no es tanta la adecuación estructural. Si otro tipo de cambios como mantelería y servilletas descartables”.

Oms explicó que la pandemia generó una crisis económica y se vio reflejada en todos los rubros: “Hoy un mozo vive con un 75% de lo que cobraba y cero propinas que muchas veces es otro sueldo. Hay varios que decidieron no abrir, a veces son decisiones del dueño del lugar que quiere cuidarse él y a sus empleados y entendiendo que el trabajo va a ser muy poco”.