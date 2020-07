Eloy Oms de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y Afines de la ciudad

Representantes de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y Afines de la ciudad mantuvieron una reunión con El presidente del Concejo Deliberante, Fernando Compagnoni, y lxs presidentes de Bloque para abordar la crítica situación del sector. Hablamos con Eloy Oms empresario gastronómico e integrante de la Asociacion De Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y afines: “Estamos pidiendo la sanción de una Ley de emergencia para el sector gastronómico que está golpeado por esta pandemia, logramos consenso en ese sentido en el Concejo Deliberante. También se planteó la necesidad de rever el sistema de los 21 días para cambio de fase porque creemos que esto va a ser imposible. Llevamos casi 4 meses cerrados. El proyecto de Ley tiene varios puntos entre los cuales se destacan el sostenimiento de los ATP por algunos meses después de abiertos. Cuando entremos en régimen vamos a seguir trabajando al 50%”.

Oms detalló que en la ciudad el rubro gastronómico genera 1500 puestos de trabajo: “Estamos quebrando. Los ATP son parte de la solución pero no son la solución completa. El delivery y take away no es una solución, en el mejor de los casos es una facturación entre el 10% y el 20% que veníamos teniendo”.