Lxs trabajadorxs de la Cultura fueron recibidos en el Concejo Deliberante por el presidente del Cuerpo y lxs ediles Lucía Pendino, Marcos Streitenberger y Silvina Cabirón, donde visibilizaron la situación crítica que están atravesando. Hablamos con Elisardo Tunessi representante de la red de espacios culturales de la ciudad: “Si bien el oficialismo no acompañará el proyecto de Emergencia Cultural, debo destacar la predisposición del Presidente del Concejo, fue el único funcionario que nos recibió en estos 120 días. El 19 de marzo presentamos un plan de contingencia que nunca fue escuchado, no nos recibieron y lanzaron Cultura en casa, que es una política que no dignifica nuestra profesión ni nuestro trabajo”.

Tunessi remarcó que el oficialismo reconoció que actualmente hay una política casi nula en la ejecución de presupuesto municipal para el área de cultura: “La única alternativa que proponen es la de reclamar fondos a Nación y Provincia”.