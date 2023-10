Durante la última semana se llevaron adelante diferentes reuniones entre candidatos y candidatas a la intendencia de la ciudad con referentes del sector cultural, organizadas por la Red de Espacios Culturales Independientes. Tanto Nidia Moirano, de Juntos por el Cambio, como Oscar Liberman, de La Libertad Avanza, no respondieron a la convocatoria.

Elisardo Tunessi, presidente de la Red de Espacios Culturales Independientes, celebró que el evento «fue sumamente enriquecedor. Bahía Blanca es ejemplo en el país y Latinoamérica por las ordenanzas que tiene en materia cultural. Hay avances que el ciudadano desconoce, y es importante que quien sea elegido para decidir los destinos de la ciudad sí los conozca. Se pudieron gestar algunos proyectos posibles a realizar. Fue una reunión distendida, donde los candidatos tomaban nota y nosotros podíamos enriquecer ideas que proponían. Nosotros no pusimos un día, esto era con la posibilidad de que ellos definieran día y horario. Así se programó con Federico Susbielles (Unión por la Patria), Horacio Varela (Integración Ciudadana) y Daniela Rodríguez (Frente de Izquierda)».

Puntualmente, resaltó que «lo primero que se volcó en la mesa es la importancia que le dieron a las ordenanzas, un tema que nos tuvo en vilo y a la defensiva estos cuatro años. Hay cuestiones en las que nos hemos puesto de acuerdo. Demostraron interés en saber que, a partir de la cultura como eje, se pueden solucionar cosas de la cotidianeidad. Es transversal a todo, y eso lo remarcamos profundamente».

«Estamos en una etapa donde hay discursos vacíos de contenido. Este tipo de reuniones, que fueron de una hora y en algunos casos dos, fueron enriquecedoras, y evidenciaron si los candidatos están dispuestos a charlar con el colectivo artístico de la ciudad» Elisardo Tunessi.

En tanto a las ausencias de dos de los candidatos más votados, marcó que «no hubo respuesta de Liberman ni de Moirano. La agenda está apretada y se viene las elecciones, por lo que hicimos esto con mucho tiempo para que no sea argumento del problema de la agenda. El tema es si esto te interesa o no, el silencio también es una respuesta. Desde este espacio no buscamos proponer un debate con modalidad de tiempos y demás, no ayuda a profundizar en las políticas culturales. Decidimos después de las PASO, proponerles a los candidatos reuniones para que estén con nosotros y podamos preguntar y repreguntar, y enriquecer una propuesta para el posible intendente».

Por último, y como balance de la gestión Héctor Gay al frente del Municipio, Tunessi recordó que «hubo un Gobierno que intentó derogar todo lo relacionado a cultura y fue resistido. Tenemos un Concejo Deliberante adverso que nos impidió avanzar en la legislación para abrir los talleres barriales, acercando al ciudadano común a la cultura local. Creemos que la cultura es un derecho, hay que ponerlo en práctica. Estos ocho años, pero particularmente los últimos cuatro años, hemos estado a la defensiva. No hemos podido crecer. Más allá del orgullo de poder tener todas las herramientas que tenemos, no nos conformamos y aspiramos a mucho más. Más apertura, más acceso a la cultura, constante, permanente y para todos en igualdad de oportunidades. No se trata de hacer una visita al Teatro Municipal cada tanto porque no sirve».