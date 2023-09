Elcira Colombo, dueña de El Rancho en Argerich

El domingo 8 de octubre Argerich presenta el 8° Encuentro del Budín. La celebración contará con feria gastronómica, bailes típicos y muchas actividades más. Elcira Colombo, vecina de Argerich y dueña del restaurante El Rancho, conversó con Radio Urbana sobre la nueva edición de esta fiesta. «Se hacen diferentes budines y todos son exquisitos».

El primer Encuentro del Budín, al que asistieron 1.500 personas, surgió casi de casualidad, cuenta Elcira. «Un día me pidieron el salón para hacer un curso de manipulación de alimentos. Yo preparé budines con la receta de mi abuela turca para convidar a los que daban el curso y a todas las señoras. Entonces se me acercó la chica de Turismo y me dijo “este budín va a tener su fiesta”. A los dos meses apareció ella para proponer la fiesta del budín. Con otras señoras empezamos a vender tallarines caseros, rifamos un ternero y así conseguimos los fondos para la primera fiesta del budín».

La fiesta, que ya es de interés provincial, cuenta con la participación de diferentes instituciones del pueblo que venderán sus comidas tradicionales. «Cada grupo folklórico arma su ranchada. Desde las 10 de la mañana habrá diferentes actividades en el predio del ferrocarril. La estación estuvo abandonada muchos años. Ahora el municipio le cedió la estación a un grupo de jóvenes y la están arreglando, está quedando preciosa».

Elcira Colombo llegó a Argerich veinte años atrás, buscando un lugar propio para pasar su vejez. «Un vecino me ofreció terrenos en el pueblo. Compré el terreno para hacer algo sustentable, así hice El Rancho de fardo de pasto. Así nació el restaurante. Después de varios meses lo abrí y fue un éxito. Me encanta lo que está pasando con El Rancho, me asombra cada fin de semana».

