El comercio y la industria se unen al Municipio para la reconstrucción de Bahía

El intendente Federico Susbielles confirmó este jueves una serie de medidas conjuntas que permitirán llevar alivio a particulares, comercios y pymes afectadas por el temporal del sábado 16 de diciembre.

En coordinación con las cámaras comerciales, industriales, empresarios y los bancos Provincia y Credicoop, se anunciaron una serie de medidas para que los comercios y pymes afectados puedan salir adelante.

El jefe comunal confirmó que el bloque de concejales de Juntos presentó un proyecto para eximir en los meses enero, febrero y marzo a todos los hogares que tengan hasta 4 millones de valuación fiscal y que hayan sufrido daños a través del temporal de la tasa municipal y aseguró que la propuesta será acompañada por el bloque oficialista de Unión por la Patria.

En la misma línea, informó que emitirá un decreto para que durante enero, febrero y marzo sean eximidos de las tasas correspondientes los comercios que tengan hasta 5 millones de facturación mensual según la declaración de noviembre, que hayan sufrido daños en sus comercios o bien que hayan sufrido pérdidas de mercadería por la pérdida de cadena de frío.

Asimismo, confirmó una prórroga de 180 días a todos los vencimientos para comercios y pymes que tengan facturación de entre 5 y 20 millones de pesos mensuales y hayan sufrido daños o pérdidas en la mercadería.

“Nos parece importante también en un momento así que el Municipio haga un esfuerzo y contemple la situación que han vivido no solo los particulares, sino también las pymes y comercios de la ciudad”, dijo Federico Susbielles.

El intendente anunció que, para acompañar a titulares de hogares, comercios y empresas que sufrieron daños, el Banco Provincia y el Banco Credicoop lanzarán líneas de crédito que permitirán reparar viviendas y comercios.

“La primera respuesta ante la urgencia para afrontar los efectos trágicos del temporal fue cien por ciento bahiense. Esto no solo me llena de orgullo, sino que me hace redoblar los esfuerzos para que la unión y el encuentro sean posibles, por sobre cualquier momento de dolor”, concluyó.

