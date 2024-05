Eduardo Palomo, secretario general del Sindicato de Vialidad Nacional

Trabajadores de Vialidad Nacional advirtieron que el organismo se encuentra en un estado cercano al colapso, lo que atenta contra la seguridad vial de todas las rutas de la Argentina. Según marcaron desde la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), «el Gobierno ha paralizado la compra de insumos básicos y fundamentales para realizar nuestras tareas, desfinanciamiento que pone en riesgo la vida de los usuarios de las rutas en todo el país».

¿Qué sucede en nuestra región? Eduardo Palomo es el secretario general del Sindicato de los trabajadores de Vialidad Nacional del Distrito 19, y aseguró que «la situación es complicada a nivel país, algo que se ve también en Bahía Blanca. Acá se potencia por las dos obras grandes que tenemos. El presupuesto es viejo y no alcanza, y encima lo dan a cuenta gotas. Eso pone en riesgo el mantenimiento de la rutas bajo la administración nacional. El desfinanciamiento y la falta de recursos es importante, y estamos cansados de reclamar».

«En cuanto a despidos, todavía quedan algunos trabajadores por ser reincorporados. Hemos podido reincorporar algunos compañeros mal despedidos. No se cuál fue el criterio que usó la administración central para despedir, pero tiene que ver con el achique de los fondos públicos» Eduardo Palomo.

En cuanto al panorama de despidos que plantea el Gobierno nacional, el sindicalista expresó que «tenemos presente la segunda ola de despidos que adelantó el Gobierno nacional, porque los contratos se van renovando cada tres meses. Esperemos que no sean nuevamente afectados los trabajadores de Bahía Blanca por esto. En Bahía Blanca hay dos obras muy importantes, que no son de Vialidad Nacional propiamente dicho por una cuestión de magnitud. Las mismas están en manos de privados, quienes se tienen que hacer cargo y no lo hacen porque el Estado les debe dinero«.

Por último, Palomo se refirió a las consecuencias del desfinanciamiento en cuanto al mantenimiento y la seguridad vial: «Eso es lo que más nos preocupa. Advertimos la situación porque después van a decir que Vialidad Nacional es responsable porque somos vagos, no queremos trabajar o somos ñoquis. Nadie sabe por ejemplo cuáles son los pormenores de la obra paralizada en la Ruta 33; o la del Cholo, que no se está manteniendo como debería. Mantener las rutas y tapar los pozos es lo mínimo, esto es un problema entre el privado y el Estado, y tiene que ver con el presupuesto nacional».