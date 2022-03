Diego Maurizi, médico infectólogo del Hospital Municipal

En medio de una situación relativamente estable de casos de COVID-19 en la ciudad, los bloques de Juntos y Avanza Libertad aprobaron un proyecto de ordenanza pidiéndole a la Provincia que elimine la obligatoriedad de los barbijos en todos los niveles del ámbito educativo. En la norma plantearon que «existe un amplio disenso en la comunidad científica global sobre la conveniencia del uso de tapabocas en niños. Cada vez más profesionales concluyen que la evidencia de máscaras en las escuelas no resiste el escrutinio científico sólido para implementar su uso obligatorio».

¿Cuál es el protocolo para el uso de barbijos en las escuelas en este momento? Desde Provincia marcan que «deberá ser utilizado correctamente en las aulas durante toda la jornada educativa en espacios cerrados. En espacios abiertos no se requiere su uso y se aconseja mantener la distancia en ese contexto. Debe ser usado por niñas, niños y adolescentes a partir del nivel primario y por personas adultas de todos los niveles».

Sobre esto habló Diego Maurizi, infectólogo del Hospital Municipal, quien marcó que «la gripe y el COVID son virus respiratorios, por lo que el barbijo sirve para ambos. En países donde se dejó de usar el barbijo están aumentando los casos de coronavirus. Hoy debemos seguir utilizándolo. En el país no están disminuyendo los casos, ya disminuyeron a 4 mil por día y ahí se estabilizaron».

«Me parece que tenemos que seguir utilizando el barbijo hasta que el 80% de la población tenga tres dosis, y las personas de riesgo tengan la antigripal. La idea de pensar en ir dejando el barbijo no está mal, pero la forma de decirlo no es adecuada» Diego Maurizi.

En cuanto a la actuación general del oficialismo local de cara a las recomendaciones sanitarias en pandemia, Maurizi señaló que «desde el punto de vista científico no me parece que se contraponga la opinión del ministro de Salud. Me molestó durante la pandemia que se desacredite lo que diga el ministro. Haciendo los rechazos públicos antes de consultarlo con él, lo que se genera es ansiedad».

Por último, trató la cuestión de la ola de gripe que circula luego del inicio del ciclo lectivo: «No sabemos cómo va a circular el virus de la gripe este año, y venimos de dos donde la gente no estuvo en contacto, sumado a que la vacunación antigripal está lejos de ser ideal. De las personas que se tienen que vacunar con la antigripal, solo lo hace el 70%» explicó.