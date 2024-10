Diego Duprat, auditor interno de la UNS

El Gobierno nacional aseguró que se activó el mecanismo institucional para que sean auditadas 26 universidades nacionales. En el listado aparece, entre otras, la Universidad Nacional del Sur. En ese sentido, desde la institución educativa recordaron a la comunidad que no solo se generan auditorías constantes de los fondos utilizados, sino que éstas son públicas y abiertas.

Diego Duprat es el auditor interno de la UNS, quien recordó que «tenemos auditorías internas desde hace más de 40 años, trabajando con un contador, un abogado y un informático, dónde evaluamos diariamente los gastos universitarios. En el ’93 empezamos a estar bajo la órbita de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Todos nuestros informes están aprobados por la SIGEN, y el rector que nos marca el trabajo en todo el año. Ahora estamos trabajando en los informes del 2025. Evaluamos los trámites de expedición de títulos, las actas, la cuestión informática, las contrataciones, la huella de carbono, los servicios, todo se audita de manera interna».

🧐¿QUIÉN CONTROLA LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD?⁣

En la UNS es una determinación de la gestión que la mayor cantidad de datos posibles estén visibles y al alcance de la comunidad. Te contamos d⁣ónde están esos datos y cómo son los controles pic.twitter.com/DzMiz8ZM0W — Universidad Nacional del Sur (@UNS_oficial) October 15, 2024

«Compartimos cada informe con la SIGEN para tener un doble control. Además hay controles por la Auditoria General de la Nación, pero la última vez que fue en el 2007. Ellos vienen con sus auditores y evalúan todo; la SIGEN sí toma las audiciones que hacemos nosotros» Diego Duprat.

Existiendo esta cantidad de controles tanto internos como externos, ¿a qué se debe el repentino interés por las auditorías? Duprat planteó que «hay una cuestión política de ambos lados. Se tergiversan los términos de la ejecución, no se sabe qué se está discutiendo. La UBA, por ejemplo, puede tener los problemas que el Gobierno nacional dice, pero no son todas las universidades así. Es justificado que en las universidades públicas se rindan cuentas, es correcto el análisis, pero no está bien meter a todos en la misma bolsa. El caso de la UNS no es como se dice, así como la de muchas o casi todas las universidades».