Delfina Lombardi Bella Vista

En el micro de fútbol femenino, conversamos con Delfina Lombardi jugadora de Bella Vista, quien estuvo entrenando en el predio de Ezeiza con las futbolistas preseleccionadas.

La jugadora de Bella Vista nos comentó como se dio esta oportunidad: “Hace dos semanas me iba a ir a probar a River, y como los de la selección sabían que iba a Buenos Aires me convocaron para entrenar con ellas dos días. Después me citaron otra vez, porque están viendo jugadoras para afrontar el Sudamericano”

Sobre lo vivido en la preselección: “Una experiencia re linda, bueno yo juego de 10, pero en la selección me están poniendo como interior por izquierda”

“Ellos me acompañaron siempre desde que entre a Bella Visita hasta todo esto, están muy contentos con todo lo que me esta pasando”

Además nos comentó sobre el presente del albiverde: “En el club ha progresado mucho, tenemos el equipo en primera que les este yendo muy bien y en las formativas he visto varias chicas jugando y me alegro por eso”

Por último, nos brindó las diferencias marcadas en la preparación de las demás jugadoras: “Note que juegan muy prolijo, acá jugamos mas técnico que táctico, allá juegan muy bien y a un buen nivel”