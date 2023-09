La Universidad Nacional del Sur abrió un nuevo período de inscripción a las distintas carreras para personas que no hayan terminado el secundario y tengan más de 25 años. El mismo permanecerá abierto desde hoy al 22 de septiembre, y requerirán la aprobación de un examen de Matemática y uno de Comprensión de Textos.

David Waiman, subsecretario Académico de la UNS, explicó que «la Ley de Educación Superior viene desde hace mucho tiempo, de los 90′, y en su artículo 7 contempla que cualquier persona pueda inscribirse siendo mayor de 25 sin tener el secundario completo para ingresar a la Universidad. Es una ley profundamente inclusiva para las personas que anhelan hacer una carrera universitaria».

«Este ingreso conlleva un tiempo mayor porque para entrar bajo este mecanismo tienen que rendir dos exámenes más una entrevista para finalmente entrar. La nivelación en comprensión de texto se rinde el 7 de octubre, y matemática el 14 de octubre» David Waiman.

En cuanto a números, el secretario detalló que «el porcentaje de alumnos bajo esta metodología es ínfimo. Entran algunos privados de la libertad o personas grandes que por distintas circunstancias no pudieron terminarlo. El último año el llamado llegó a 60 personas y terminaron inscribiéndose 15. Es una cifra estable todos los años, aunque decreció un poco después de la pandemia».

A su vez, Waiman agregó que el mecanismo «está disponible para todas las carreras de la universidad, obviamente difiriendo los requisitos de cada carrera dependiendo del tipo de nivelación que tenga cada una. No es necesario tener cursado el secundario hasta algún año particular, pueden incluso no tenerlo e inscribirse igual».

Para inscribirse a través de este mecanismo se puede solicitar toda la información necesaria escribiendo un correo electrónico a ingresos@uns.edu.ar, un whatsapp al 291-5063774 o en Facebook e Instagram en @soyalumnoUNS. Más información puede encontrarse en este enlace.