Dante Spinetta, compositor y productor, conversó con Radio Urbana sobre su nuevo disco Mesa Dulce y adelantó detalles del recital que dará en Bahía Blanca el próximo 28 de julio en el Gran Plaza Teatro. «Van a ir a escuchar buena música, sin parafernalia».

El músico contó que Mesa Dulce es el mejor momento de la fiesta y de su carrera. «Es un balance de todas las cosas que me gustan. Encontré un balance espiritual de cómo quería hacer las cosas. Siempre quise sonar como en este álbum. Me siento en un lugar cómodo como compositor y productor».

Con 7 nominaciones a los premios Gardel 2023 y 4 galardones recibidos, se convirtió en el artista más nominado del año. «El Gardel al mejor productor del año fue algo increíble, un gran reconocimiento. Siempre produje mi música. Se trata de diseñar la paleta sónica. Hay miles de opciones de sonidos y tenés que encontrar la forma de llevarlo a la realidad».

Dante explicó que no reniega de su apellido y, al igual que su padre lo hizo con él, le dio la oportunidad a su hija de acompañarlo en el escenario para dar sus primeros pasos como cantante. «Mi apellido me dio alas. Si yo no hubiese nacido en esta familia, no hubiese sido músico. Llevo el apellido con honor pero con mi movida. Yo debuté con mi papá en el escenario, poder haberlo hecho con mi hija es algo emocionante. Mi hija tiene una fuerza increíble».

Por último, se explayó sobre la escena musical actual . «Estamos en un momento donde hay muchos productos prefabricados. Se deja de lado a un montón de artistas que están haciendo algo desde el corazón». Sin embargo, Mesa Dulce, su quinto disco solista, incluye colaboraciones con músicos como Trueno y Catriel. «Hay una especie de resistencia sónica, de gente que hace las cosas con el alma. Y con esa gente yo puedo hacer música».