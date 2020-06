La Federación de Aceiteros de la Argentina y el sindicato se presentaron ante el juez Fabián Lorenzini en representación de lxs trabajadorx aceiterxs de Vicentín SAIC para adherir al pedido de intervención judicial de la empresa realizado por la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia de Santa Fe. Hablamos con Daniel Yofra Secretario General de la federación de trabajadores aceiteros: “A partir del anuncio hubo muchos idas y vueltas, la situación es de incertidumbre porque no sabemos que va a pasar. Apuntamos a la estabilidad laboral y el cobro de los salarios, sostener las fuentes laborales por encima de los Gobiernos de turno. Solamente del sector aceitero hay 2.200 trabajadorxs, después hay contratistas, frigoríficos, viñedos, jugos concentrados, algodón. Es un total de 20 mil trabajadores entre directos e indirectos”.

Desde la Federación sostuvieron estar a favor de la intervención: “Si no tenes un gobierno que intervenga en ese tipo de empresas a punto de cerrar, en quiebra o concursadas los desempleados se van a acumular de a miles. No hay una cuestión ideológica, eso es una excusa que usan para incentivar a la población a salir en contra del Gobierno. Acá hay una cuestión clasista, lo que no les interesa es la clase trabajadora. Es importante la intervención no solo por Vicentín sino por el resto de las empresas. El empresariado argentino está acostumbrado a que le estaticen la deuda nunca la empresa”.