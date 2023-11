Daniel Vega, rector de la UNS

En el día de ayer, autoridades de la UNS, UTN y UPSO ratificaron la posición del Consejo Interuniversitario Nacional a través de la lectura del comunicado publicado el miércoles. El acto se realizó en el Aula Magna de la UNS.

Daniel Vega, rector de la Universidad Nacional del Sur, brindó detalles del comunicado en diálogo con Radio Urbana y explicó lo que se pone en juego en el balotaje. «En momentos donde, desde distintos sectores, se está cuestionando el rol de la educación pública, libre y gratuita, creímos que era importante poner en valor contar con un sistema como el que tiene Argentina».

En este sentido, Vega resaltó que, en el país, «tenemos más de 20 universidades que están entre el 10% de las mejores universidades del mundo. En un país como el nuestro, no es algo menor. Estamos convencidos de que la Argentina es un país demasiado pobre como para darse el lujo de no tener educación pública y gratuita. Más que debilitar este sistema, tenemos que trabajar para fortalecerlo y hacer que los miles y miles de chicos y chicas que hoy no pueden acceder a la universidad por la crisis recurrente que viene atravesando nuestro país puedan acceder».

Tenemos más de 20 universidades que están entre el 10% de las mejores universidades del mundo

El rector de la UNS valoró el rol que tiene la educación pública y gratuita en la comunidad. «La universidad pública ha formado a los profesionales que nos curan todos los días, que desarrollan las obras, que innovan, que generan valor agregado en nuestras industrias. Tenemos profesionales que están liderando grandes empresas del país y del mundo».

En esta línea, señaló un ejemplo claro sobre la importancia de tener una política de Estado y una universidad comprometida con su sociedad. «En la UNS hace poco tiempo atrás creamos una carrera de obstetricia para atender la alta tasa de mortalidad infantil en el país. El problema existe hace décadas y ninguna institución privada se puso al frente de este desafío porque no tiene ningún atractivo económico. La universidad creó esta especialidad y ya tenemos muchísimos inscriptos que van a resolver uno de los problemas más graves de nuestra sociedad».