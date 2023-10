Se aprobó el miércoles pasado la creación de un Centro de Investigaciones Forenses en el marco de la Universidad Nacional del Sur, el cual permitirá llevar adelante pericias que hoy no pueden hacerse en la región. La intención es que el instituto pueda empezar a funcionar plenamente a partir del año que viene.

Daniel Vega, rector de la UNS, aseguró que «es un proyecto que viene desde hace muchos años en la institución, tenemos capacidad analítica y recurso humano para atender esta demanda de la comunidad. Por suerte la Asamblea acompañó la propuesta por unanimidad. El área forense tiene una amplitud enorme, desde lo balístico a lo informático. La UNS venía haciendo algunas pericias individuales para casos puntuales, pero nunca algo como lo que permitiría este centro».

«Ni bien comenzó la gestión hablamos con los ministros de Justicia provincial y nacional, y ambos creyeron que es una iniciativa muy importante por el nodo que representa Bahía Blanca en toda la región al no haber ningún centro de estas características hacia el sur del país. Una demora de meses en una prueba de ADN es algo que le hace mal a la Justicia, son inaceptables» Daniel Vega.

En ese sentido, agregó que «los procesos son lentos, necesitamos recursos para ponerlo en funcionamiento, lo que llevará tiempo y compromiso de distintos actores. No queremos generar falsas expectativas en este sentido. Hoy requerimos infraestructura y recurso humano. Si bien contamos con especialistas, un estudio pericial requiere de protocolos, estándares y cadenas de custodia con los que hoy no trabajamos porque el mundo científico no se rige por esos parámetros. La capacitación inicial de nuestro personal va a ser fundamental«.

Por último, el rector se refirió a su visita los últimos días al yacimiento de Vaca Muerta en Neuquén, sobre el cual manifestó que «estamos muy contentos e impactados, es impactante como está creciendo. Lo visitamos con decanos de todo el país. Hoy uno de los puntos críticos en su crecimiento tiene que ver con la posibilidad de contar con mayor recurso humano. Se necesita prácticamente de todas las áreas, desde la logística, la computación, la ingeniería, tecnicaturas de gas y petróleo. En ese sentido aprobamos un proyecto de creación de una tecnicatura en petróleo y gas«.