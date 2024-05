Daniel Vega, rector de la Universidad Nacional del Sur

Durante las últimas horas se confirmó el acuerdo entre la secretaría de Educación y el Consejo Interuniversitario Nacional: finalmente se incrementaron en un 270% los fondos destinados a gastos de funcionamiento de todas las universidades del país. ¿Cómo impacta esto en la Universidad Nacional del Sur particularmente?

Daniel Vega es el rector de la UNS, y en comunicación con Radio Urbana marcó que «el aumento es realmente muy importante. Cabe recordar que habíamos aprobado hace días el presupuesto para el año, y habíamos recortado partidas importantes para la institución. La propuesta alcanzaba para funcionar pero con restricciones, por lo que este aumento es un alivio. Si bien no resuelve los planteos del Consejo Interuniversitario Nacional, ahora vamos a poder reducir el impacto de la inflación de manera significativa».

«Ha sido valioso que se hayan podido recuperar los canales de diálogo con el Gobierno y bajar la conflictividad, algo imprescindible para resolver cualquier problema. Lo que pasó previo a la marcha fue muy duro, y el contexto era difícil para trabajar en las soluciones» Daniel Vega.

El rector detalló que, previo al aumento, los fondos eran limitados a la hora de «pagar todos los servicios, la luz, el gas y el agua, además de servicios como el de la limpieza y la seguridad. El presupuesto siempre es muy ajustado y no hay márgenes para la arbitrariedad. En cuanto a los fondos destinados para los salarios, en general el CIN no toma intervención directa en la discusión salarial. Ayer hubo una reunión entre sindicatos con el Gobierno y no se logró un acuerdo, por lo que algunos gremios proponen un paro para la primer semana de junio. Queda una instancia de diálogo donde el Gobierno elevará una oferta; esperemos que permita suplir el impacto de la inflación, porque los salarios han quedado fuertemente atrasados«.

Vega recordó por último que, posterior a la multitudinaria marcha en defensa de las universidades públicas del pasado 23 de abril, el CIN había lanzado un comunicado que incluía «cinco puntos, entre los cuales no solo exigíamos un aumento en los gastos de funcionamiento, sino también las becas para estudiantes universitarios que estaban desactualizadas y la cuestión salarial. Aún así, los interlocutores para discutir los salarios de docentes y no docentes universitarios son los gremios con el Gobierno».