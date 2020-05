El porno en tiempos del coronavirus: “La cuarentena acentúa rasgos que estaban perfilados ya en la sociedad. Podemos sostener esta cuarentena como la sostenemos porque contamos con entretenimiento de consumo virtual que afloja mucho la realidad”, expica Daniel Mundo, doctor en Ciencias Sociales, Magister en Filosofía de la Cultura y Licenciado en Ciencias de la Comunicación de la UBA.

“Hay una posibilidad de que los vínculos corporales tengan una naturalidad o confianza pre-pandemicas, entonces no sé si se incrementará el consumo de pornografia, sino que vamos a tener vínculos a partir de la virtualidad” detalló.

Y agregó: “Vamos a una lógica obvia que va hacia lo explicito y hacia la virtualidad. La realidad virtual no es un fraude sino una nueva verdad que no compite con la realidad física. Lo virtual no necesariamente es un simulacro: los signos digitales pierden la referencialidad en el sentido de no remitirya a otra cosa. En sí mismos son signos y cosas. No refieren a nada fuera de ellos. Este signo es una mediación de sí mismo”.