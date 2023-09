Daniel Arroyo, diputado nacional de Unión por la Patria

Fue aprobada el día de ayer la media sanción del proyecto de ley que modifica el impuesto a las ganancias, eliminando la cuarta categoría. Así, solamente 80.000 trabajadores serán alcanzados por el gravamen, exceptuando a quienes cobren hasta 15 salarios mínimos, vitales y móviles.

Daniel Arroyo es diputado nacional de Unión por la Patria, y aseguró en comunicación con Radio Urbana que «estamos conformes porque hay 800.000 trabajadores que van a dejar de pagar ganancias; ningún médico, docente, policía o quienes hagan horas extras. Quedan solamente 80.000 personas que ganan más de 15 salarios mínimos, por lo que en la práctica los trabajadores dejan de pagar ganancias. Entiendo que el Senado también va a terminar votando a favor».

Con 135 votos afirmativos, 103 negativos y 0 abstenciones se aprobó el proyecto de ley que modifica la Ley de Impuesto a las Ganancias.#40AñosDemocraciaSiempre pic.twitter.com/c0G8e7Zptn — Diputados Argentina (@DiputadosAR) September 20, 2023

«Fue otro ejemplo de un impuesto que llegó siendo provisorio y quedó. En su momento 2,5 millones de trabajadores estaban pagando ganancias, cerca de un 30% de los trabajadores registrados» Daniel Arroyo.

El diputado se refirió a su vez al rol de la oposición en el debate. Marcó que «no entiendo por qué votó en contra si ellos presentaron muchos proyectos similares, deberían haber acompañado la iniciativa para ser coherentes. No tiene sentido hablar para la tribuna, sirve únicamente para ser tendencia en las redes, no es eso lo que hay que hacer».

Arroyo aseguró, en términos fiscales, que «el dinero se recupera por dos lados: primero por el IVA, ya que la gente va a tener más dinero para volcar al consumo, y segundo el impuesto País de los bienes importados». Por otro lado, se refirió a una de las medidas económicas de los últimos días que más relevancia alcanzó: « La devolución del IVA está vigente hasta el 31 de diciembre de este año, pero entiendo que en ese momento va a salir un proyecto de ley. La quita del impuesto va a necesitar una recomposición del esquema tributario».