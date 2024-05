Daniel Ancaten, delegado de ATSA en el Hospital Español

Se reavivó esta semana el conflicto de las y los trabajadores de la salud locales con los distintos hospitales privados de Bahía Blanca. Los mismos se encuentran realizando desde el día miércoles y hasta hoy una retención de tareas de hasta cuatro horas por turno, en reclamo por un aumento salarial que las clínicas privadas admiten no poder afrontar.

Daniel Ancaten, delegado de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) en el Hospital Español, marcó en comunicación con Radio Urbana que «la medida de fuerza arrancó el miércoles con dos horas, el jueves tres horas, y hoy ya son cuatro horas por turno. El paro tiene que ver con que no pudimos acordar la paritarias de paritarias para abril/mayo. Se reunieron las cámaras empresariales y no hubo acuerdo entre las partes, por lo que quedaron en volver a reunirse el martes 28. La parte empresarial siempre dice que no puede afrontar el aumento, cosa que como trabajadores no nos compete».

«Dentro del sindicato el reclamo se dio desde las bases hacia arriba, cuando debería ser al revés. El sindicato debería bajar línea para abajo. Los delegados empujamos para tener una representación legal, no podemos hacer un paro sin ello» Daniel Ancaten.

Mientras tanto, el delegado recordó que «todavía tenemos problemas con paritarias anteriores, mientras ni se cerraron las actuales. Recién estamos cobrando los sueldos de marzo, venimos atrasados. Al tener las paritarias de abril/mayo se despelota todo, las cámaras empresariales no saben afrontarlo. Nuestro salario básico a marzo son $500.000 pesos, hay que agregarle los adicionales, pero recortarle los aportes jubilatorios, y te queda más o menos en esa cifra. Se están haciendo paritarias bimestrales».

Por último, Ancaten afirmó que «Sanidad no puede hacer un paro general como camioneros o construcción, en salud no se puede tomar de rehén al paciente. Trabajamos con seres humanos, por lo que debemos garantizar el cuidado del paciente, no podemos parar al 100%. Queremos ser reconocidos por nuestro trabajo, pero no queremos que por una medida de fuerza se abandone a una persona. Por eso los cuidados mínimos están garantizados. Las cirugías se corrieron de horario por lo menos en el Hospital Español. Los médicos nos acompañan porque comprendieron que la lucha es genuina. El paro se está llevando adelante de 7:00 a 11:00 es el paro, con el hospital funcionando a un 60%».