¿Cuáles son las consecuencias locales del acuerdo Milei-Bullrich-Macri?

Tras el acuerdo entre Javier Milei, Patricia Bullrich y Mauricio Macri, tanto el PRO como la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica se expresaron de manera opuesta pensando en el próximo balotaje. ¿Qué pasará con los referentes locales de Juntos por el Cambio?

Andrés De Leo es senador provincial de Juntos por el Cambio, referente de la Coalición Cívica y fue precandidato a intendente en las últimas elecciones. Además, fue jefe de campaña de su competidora Nidia Moirano luego del resultado de las PASO. En comunicación con Radio Urbana, aseguró que «fue un día lamentable, todos sabíamos que el balotaje iba a generar posiciones disímiles. Que quien encabezó la lista presidencial junto con Mauricio Macri se hayan reunido de forma privada con Milei a espaldas del frente político fue muy dañino, independientemente de que cada quien tenga derecho de posicionarse como crea mejor. Han querido arrogarse la representación de los seis millones de votantes que nos acompañaron en las urnas».

Puntualmente, el dirigente detalló que «hemos fijado la posición de no ir ni con Massa ni con Milei, sabiendo que después el electorado va a votar como le parezca. Yo anticipé que más allá de lo que diga el partido, iba a ir a votar en blanco. Gane quien gane nosotros vamos a ser oposición, no vamos a formar parte de ningún tipo de acuerdo político. La mayoría de los espacios políticos se han pronunciado de forma distinta a Macri y Bullrich. Tenemos en claro que queremos construir una alternativa distinta a la que representa Sergio Massa, sin ser parte de una fuerza como La Libertad Avanza, en las antípodas de nuestro pensamiento, conducida por un líder con una seria inestabilidad y una violencia al límite de lo que puede tolerar la democracia».

En cuanto a la discusión estrictamente bahiense, De Leo marcó que «en lo local se quiso seguir el modelo de campaña política nacional, que a mi juicio fue un error. Yo tenía la responsabilidad de decirle a los miles de bahienses que nos acompañaron en las PASO, que estábamos juntos, mandando una señal política de unidad. Se apostó a una estrategia fallida, los espacios políticos nacionales confían demasiado en consultoras hiper millonarias que contribuyeron a ese desastre. Propuestas como orden y el fin del kirchnerismo no sedujeron a un electorado que estaba esperando otras cosas. Espero que a nivel local no se rompa la coalición, anhelo y voy a trabajar para que eso no suceda».

No a Milei y No a Massa Lo único que existe es la primavera, Dios y el sentido de la vida. Fe en la adversidad, los hombres y las mujeres pasan, la Causa continúa. pic.twitter.com/D7blLJGGE0 — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) October 25, 2023

Por su parte, también se expresó Pablo Daguerre, concejal local y presidente del Comité Bahía Blanca de la Unión Cívica Radical: «Es absolutamente auspicioso lo que ha expresado el Comité Nacional. Desde Bahía Blanca adherimos al 100% con la neutralidad de cara al balotaje. Nadie es dueño de los votos de la gente, que elegirá con absoluta libertad y sin mandatos de nadie en función a lo que considere respecto a sus ideas. Uno hubiese esperado que toda la coalición de Juntos por el Cambio se una detrás de una postura coherente, que es la que tomó la Unión Cívica Radical».

A esto agregó que «en lo personal, a mi no me representa ni Sergio Massa ni Javier Milei. La Libertad Avanza está lejos de las ideas y los principios radicales, no solo por su violencia hacia Alfonsín, sino por la libre tenencia de armas, la donación de órganos, la dolarización, los vouchers educativos, la privatización de la salud. Es prematuro todavía analizar la reconfiguración de la coalición, Juntos por el Cambio es mucho más que la voz individual de sus dirigentes. Hay que trabajar y fortalecer aún más los partidos de la coalición para que ésta se fortalezca. Probablemente haya una resignificación, pero en lo personal siento que es una herramienta que la sociedad debe tener, con nuevos liderazgos y con las autocríticas que haya que hacer».

Los argentinos votaron, y son los únicos dueños de los votos. Ningún dirigente lo es. Cada uno de ellos decidira en el balotaje por su preferencia.

La UCR no apoyará a ninguno de los dos candidatos. pic.twitter.com/Hbd0De55og — Unión Cívica Radical (@UCRNacional) October 25, 2023

Por último, y en términos locales, Daguerre aseguró que «estoy convencido de que uno gana o pierde una elección por cuestiones multifactoriales. Susbielles logró persuadir al electorado con sus propuestas de Gobierno, encontrando respuestas a las demandas que una parte de la sociedad bahiense estaba buscando. Nosotros no hemos podido trasladar esas ideas, y la propia marca de Juntos por el Cambio no estuvo en sus niveles habituales. El desgaste de la gestión municipal tuvo su consecuencia, y el crecimiento de Unión por la Patria también».