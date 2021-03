Cristian de Nápoli escritor

El expresidente Mauricio Macri presentó su libro “Primer tiempo”, editado por Planeta. Hablamos con el escritor, Cristian de Nápoli: “En mi librería hasta ahora nadie lo pidió. Lo voy a trabajar a pedido, como hago con muchos otros libros. No pienso comprar diez ejemplares de antemano por un tema de pálpito de librero, fundado en lo que ya dije del brillo de Cambiemos vs la opacidad de Macri. Me gustaría vender 10 ejemplares, eso me daría una ganancia bruta de 5.000 pesos, que vendrían bárbaro. Pero me obligaría a una inversión taca taca de 11.000 pesos (es un libro caro), y mi pálpito es que no la recupero -a esta altura en que escribo ya no es sólo un pálpito, son cuatro días de trabajo sin que nadie lo haya pedido”.

“El macrismo despierta muchos entusiasmo y en eso se parece con el peronismo. Pero las individualidades del peronismo son mas interesantes. No se si las personas que adscriben al macrismo van a encontrar interés en su libro. A mi no me lo pidió nadie todavía”.

Cristian de Nápoli es escritor, nacido en Buenos Aires. Hace quince años se dedica a la traducción de literatura de lengua portuguesa e inglesa, en los últimos años abrió y atiende una librería. Es autor de -entre varios títulos – “En las bateas expuestas. Crónicas del amor y el hartazgo con los libros”.

“En 2014 el país estaba muy bien en la producción de libros, hacíamos casi el triple que en los últimos dos años. Se llegaron a producir casi 28 millones de libros”.

“Un gobierno que favoreció a Mercado Libre, sabiendo que es un competidor desleal, y lo demostró cuando empezó a tener sistemas de venta exclusiva como pasa ahora que durante una semana podes comprarlo únicamente en ese sitio. Eso es desleal y rompe las reglas de la competencia incluso si lo queres plantear en términos liberales”.

En tal sentido, se refirió a lo difícil que fue atravesar los cuatro años de la gestión macrista: “En esos años no tuvimos aire. La primera bocanada fue cuando apareció “Sinceramente” que los libreros chicos pudimos vender entre 50 y 100 ejemplares de un libro. Sin embargo, la cantidad de librerías que cerraron fueron muchas”.

Continuó: “Con el “Sinceramente” de Cristina la cosa fue muy distinta. El día que se anunció, ese mismo día empezaron a llamar para reservarlo. Ni siquiera me dejó esbozar un pálpito. El tema es simplemente la pasión o el entusiasmo que algunos individuos despiertan y otros no. Comprar el libro de Cristina podía ser hasta puro fetichismo, o un juego, o un guiño afectivo: alguna gente regalaba su libro como podía regalar el mazo de cartas peronistas, otros lo hacían para leerlo. Como los libros de Borges, el “Sinceramente” no traía la foto de autor/a en portada. Qué necesidad.”