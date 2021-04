COVID en Bahía Blanca: preocupación por la situación hospitalaria

La situación hospitalaria en la ciudad es preocupante, debido a la ocupación de las camas de terapia Intensiva y clínica del area covid con pacientes activos.

El Director del Hospital Privado del Sur, Oscar Arias, manifestó que la situación del hospital es preocupante en lo referente a Covid: “Se llenó la terapia intensiva con pacientes en respirador y área clínica con pacientes en el piso. El resto del hospital está con capacidad colmada de patologías no Covid. Desde el pico del año pasado siempre hubo un goteo de casos, pero comparado a donde los casos disminuyeron hoy estamos viendo un rebrote”.

Desde el ámbito público, el Director del Hospital Penna, Gabriel Peluffo explicó que están viendo que la velocidad de aparición de los casos es más intensa que en la primera ola: “Eso nos preocupa porque puede saturar el sistema. Estamos volviendo a tener enfermos Covid internados y recuperando el número de camas que teníamos en la primera ola. Estamos asistiendo a unas semanas de una gravedad importante, similar a la que ya se vio. No queremos que la gente pierda su libertad, sino que sea responsable para usarla”.

Vacunación en Bahía Blanca

Se colocaron en Bahía Blanca 34.164 dosis de las diferentes vacunas. De ese total, se vacunaron 29.756 personas. Los 4.408 restantes corresponden a las segundas dosis. El miércoles, fue día record de vacunación. Se suministraron 1.757 dosis. En los cinco días que transcurrieron de abril, ya se colocaron 4820 dosis.

Ambos directores opinaron de la campaña de vacunación. Arias mencionó que hay sectores como las unidades críticas donde es del 100% la vacunación en médicos y 90% en enfermería, pero al no ser obligatoria hay gente que decide no vacunarse: “La vacuna no está destinada a evitar el contagio sino a reducir el riesgo. El grupo de riesgo se está vacunando y está tomando con más responsabilidad las medidas”.

