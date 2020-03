Conferencia de Prensa del Municipio

El Secretario de Gobierno, Adrián Jouglard, El Secretaraio de Salud, Pablo Acrogliano junto al Licenciado Hugo Kern, Jefe del Departamento de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud, realizaron una conferencia de prensa para actualizar los datos con respecto al COVID-19 en la ciudad. Con respecto a los controles policiales en la vía pública, ayer se realizaron 194 arrestos de vecinxs que no cumplieron con el aislamiento social obligatorio preventivo. “Es esencial que estemos adentro. De alguna manera u otra lo vamos a hacer, es mejor que sea ahora preventiva. si no es extremadamente justificable no salgan”, declaró Jouglard. Además desde el municipio entregaron 800 bolsones.

El Secretario de Salud, Pablo Acrogliano aclaró que en la ciudad hay cuatro casos confirmados, y se suman los dxs bahienses que vinieron del hospital Muñiz de Buenos Aires. Hay un caso sospechoso internado y 32 en aislamiento por ser considerado contactos estrechos. El municipio monitorea 585 personas con aislamiento preventivo y 166 ya finalizaron el aislamiento epidemiológico. Ante la llegada de vacunas antigripales, Acrogliano explicó que se vacunarán por prioridad de grupos vulnerables: “las primeras estarán destinadas al sistema de salud y agentes abocados a la emergencia. va a haber vacunas y se van a vacunar todos”. Y con respecto a la gratuidad del boleto de transporte público explicaron que será solo para lxs trabajadorxs de la salud de hospitales, el sector privado no está incluido.

EL Jefe del Departamento de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud, Hugo Kern explicó que desde el municipio, junto al colegio de psicologxs y acompañantes terapéuticos, armaron un proyecto de contención emocional para acompañar a las familias que lo necesiten durante el aislamiento.