Conferencia de prensa del municipio

El Secretario de Salud del municipio, Pablo Acrogliano, y el Secretario de Gobierno, Adrián Jouglard, realizaron una conferencia de prensa para anunciar el retroceso a la fase 3 en el marco de la pandemia. Se implementará a partir de las 00hs. del martes. “La pandemia evoluciona muy rápido y es importante que todos participemos en el control de la situación, declaró Acrogliano.

El Secretario De Gobierno detalló que no hay restricción de circulación, sino de actividades económicas, y serán servicios de peluquería y estética, servicio doméstico, obra privada de construcción, venta al por menor de textiles, prendas de vestir, calzado y juguetes en comercios de cercanía con ingreso de clientes (sí venta online, pick up o take away) actividades religiosas, salidas de esparcimiento Servicio de comidas y bebidas para consumo en locales

gastronómicos (sí venta online, pick up o take away), Actividades culturales (transmisión remota y grabación shows), Actividades deportivas al aire libre.

Además comentaron que el sábado pasado se reunieron con el Ministerio de Salud y la Jefatura de Gabinete de provincia y ofrecieron asistencia para llevar adelante el Plan Detectar a través de un convenio con la Universidad Nacional :”Estamos capacitando a personal de centros de salud para testear. Ahora necesitamos voluntarios o becas que comprometió el Ministerio de Salud de Provincia para realizar la tarea casa por casa”.