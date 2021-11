El 19 de noviembre se conmemora el día internacional de prevención del abuso sexual infantil instituido en el año 2000 por la reunión cumbre de la Mujer que se realizó en Ginebra con la idea de instalar una cultura de prevención y de visibilizar la problemática e instalar la necesidad de desarrollar programas de prevención y de difusión.

Una de las organizaciones sociales que se dedica al trabajo de prevención y contención a víctimas de abuso sexual en Bahía Blanca es Creer Sí que durante el 2020 atendió un promedio de 65 abusos sexuales infantiles por mes de los cuales, la mayoría, fueron cometido por hombres y en contextos intrafamiliares.

En este sentido, Clelia Severini, integrante de la ONG Creer Sí, explicó que brindan atención y contención a victimas de abuso sexual, a niñas, niños y adolescentes y orientación y acompañamiento a sus grupos familiares: “Atendemos a niños de hasta 18 años, en general, derivados por la Comisaría de la Mujer o alguna institución escolar y brindamos tratamiento psicológico gratuito a quienes no tienen obra social o cuya obra social dificulta el tratamiento”.

La ONG cuenta con un equipo de seis psicólogas que atienden a los chicos en sus consultorios particulares, en instancia de Cámara Gesell y también hay un equipo que acompaña a las familias en los debates orales dado que “son situaciones muy dolorosas para las familias”.

“Brindamos talleres, de arte para chicos que están en tratamiento y de madres de víctimas que tienden a que las mamás compartan experiencias”, indicó Severini y señaló cómo se dificultaron los acompañamientos durante la pandemia: “Estos talleres fueron suspendidos, aunque seguimos recepcionando casos, la atención se hizo a través de llamadas y continuamos hasta principios de este año. Fue muy difícil trabajar con niños porque los tratamientos eran a través de juegos por videollamada y los adolescentes tuvieron mucho recelo de hablar de su situación aún teniendo un espacio privado porque tenemos familias con muchas carencias y los chicos no tenían un lugar privado.

Para estos chicos el retorno a la presencialidad fue una alegría, ven a los consultorios como un lugar seguro, contenedor”. ESI como herramienta de prevención

Uno de los ejes de trabajo de Creer Si es el desarrollo de programas durante todo el año a través de charlas y talleres en distintas instituciones. Desde la organización explican que es fundamental el trabajo de las instituciones escolares, clubes y cualquiera en la que exista participación de infancias. En ese sentido, destacan a la ley de Educación Sexual Integral sancionada en 2006 como una herramienta fundamental: “Sostenemos que el abuso sexual se puede prevenir y la mejor manera de hacerlo es preparando e informando a los niños desde chiquitos. De este tema hay que hablar en la familia, en el jardín, en las escuelas, tenemos la ESI que brinda recursos de protección para los chicos y debería ser obligatoria su aplicación”.

Este tema es responsabilidad de toda la sociedad, no solo de las familias. Creerle a los chicos tiene que ver con una actitud necesaria, los chicos no mienten en estas situaciones y si hay una leve sospecha no debemos mirar para otro lado.