Christian Díaz, sobre la Noche de los Museos

Este sábado 7 de octubre habrá una nueva edición de La Noche de los Museos en Bahía Blanca. El evento será de 19 hs a 00 hs y contará con entrada gratuita a todos los museos y espacios participantes de la ciudad.

Christian Díaz, trabajador de Museos de Bahía, pasó por Radio Urbana para contar detalles sobre esta noche tan especial para la cultura bahiense. «Es el evento cultural y artístico que tiene la ciudad. En todos los museos habrá músicos y artistas locales. Recorremos toda la ciudad a partir del arte para poder contar, entender y ver la historia de Bahía».

En esta edición, participarán los museos 2 Museos, Ferrowhite – Museo Taller, Museo del Deporte, Museo de Ciencias, Museo del Puerto, Museo y Archivo Histórico, Museos Caseros y Museo Fortín Caseros. Se suman, también, espacios municipales e invitados. «En todos los museos habrá dos espectáculos musicales y foodtrucks».

Para poder acceder a cada espacio, habrá dos líneas exclusivas de Museos de Bahía Blanca con recorridos circulares. Son 12 colectivos – 6 por línea- que circularán con una frecuencia de 30 minutos (aprox.) durante toda la jornada (de 19pm a 12pm). No requiere inscripción previa. Además, presentando el Pase Libre que aparece en la web, se podrá viajar de forma gratuita en las líneas: 500, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 509, 512, 513, 513 ex, 514, 516, 517, 518, 519, 519 A, 520.

Christian Díaz invitó a los y las bahienses a pensar en los museos como un refugio. «Me meto en la sala de peluquería del Museo del Puerto y me quedo pensando solo. Me meto en el Museo del Deporte y me pongo a jugar al básquet entre las camisetas de Pepe Sánchez. Es un refugio en un mundo donde nunca nos alcanza el tiempo para nada».