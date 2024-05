César García, referente local de la Corriente Clasista y Combativa

El día de ayer, distintos comedores y merenderos de nuestra ciudad sostuvieron una jornada de visibilización en rechazo a los recortes por parte del Gobierno nacional. Señalan que el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, dejó sin enviar más de cinco millones de kilos de alimentos destinados a las personas en situación de vulnerabilidad alimentaria en todo el país.

César García, presidente del Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP) y referente local de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), aseguró que «fue una muestra de las actividades que realizan todos los comedores, merenderos, talleres y huertas de la ciudad. Buscamos visibilizarlas en medio de esta cruzada por parte del Gobierno nacional quienes denuncian que no existen, que hay comedores fantasmas. Las compañeras le dan de comer a centenares de personas en los barrios, y en ese marco tienen mas de cinco millones de kilos de alimentos guardados sin repartir. Desde el 10 de diciembre no entregan ni un paquete de arroz a ningún comedor de la Argentina«.

La verdad que es criminal…

Por un lado hoy en Bahía y todo el país mostrando que los comedores y el trabajo de las compañeras es REAL.

Por el otro 5 millones de alimentos de alimentos que NO REPARTIERON.#NoGastanUnPesoDesdeDiciembre pic.twitter.com/jxcnSJRCdI — César García (@cesar_cabe) May 24, 2024

«Estamos organizando un evento de boxeo en el Club Estudiantes con la consigna de ‘Plantate ante la droga’. Los clubes, la Iglesia y las organizaciones sociales son la última barrera de contención en los barrios ante la droga» César García.

En detalle, el dirigente marcó que «las entregas por parte del Gobierno nacional correspondían casi al 70% de los alimentos en los comedores. Hoy se mantienen con lo que entrega tanto la Municipalidad como la Provincia, y siempre hubo auditoria de lo que entregan. Entendemos que todo este debate de las auditorías es una manera de correr el eje y demonizar a las organizaciones sociales. Lo hacen para perjudicar a los trabajadores, evitando que se unan con las organizaciones sociales y las referencias del arco popular».

García concluyó que «los aumentos, el el ajuste y los despidos que fomenta el gobierno dan como resultado el hambre. Todo eso significa que se van acrecentando cada vez más los comedores. Es criminal que lo más básico, que es la entrega de alimentos, los tengan encanutados cuando están a punto de vencerse y no los distribuyan. Ya vimos cómo se maneja la ministra Pettovello, que dijo que la vayan a ver los que tienen hambre y después no responde. Estamos en medio de un feroz ataque no solo a las organizaciones sociales, sino también a los sindicatos y organizaciones políticas, cuando decían que el ajuste lo pagaba la casta. El Presidente Milei está bailando mientras pasa lo que pasa con los docentes en Misiones, la situación ya no se aguanta».