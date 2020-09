Cesar Garcia referente de la CCC

El Diputado Nacional del Frente de Todxs, Juan Carlos Alderete, presentó el proyecto “Tierra, Techo y Trabajo”, que contempla la creación de un fondo nacional para la regulación de tierras fiscales, la construcción de viviendas y la generación de empleos. Hablamos con Cesar García, referente de la CCC:” Entendemos que es importante porque es tierra no solo para vivir sino también para trabajar. Se crearán cientos de miles de puestos de trabajo y entendemos que en la post pandemia es importante salir con trabajo. A partir de la necesidad habitacional, debemos incluir esta gente que está fuera del sistema de trabajo y así realizar viviendas para que la misma gente pueda adquirirlas”.

García planteó que en la Ciudad no somos ajenos a lo qué pasa en el país: “A nivel municipal hace mucho que no se realiza tienen una política habitacional”.Este proyecto de ley se propone realizar 375.000 soluciones habitacionales, generar 1.5 millones de puestos de trabajo directos y 1.5 millones de puestos de trabajo indirectos. No importan los colores políticos, religiosos o culturales a la hora de poner como objetivo a la tierra, el techo y el trabajo”.

Con respecto a la monetización de los bolsones por parte del municipio, van a controlarlo: “No queremos que detrás de esto haya una política para entregar menos que lo acordado”, declaró el referente de la CCC.