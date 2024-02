El día de hoy se llevará adelante una manifestación en nuestra ciudad por parte del Movimiento de Jubilados y Pensionados. La misma se dirigirá a la sede local de ANSES (Brown 180), para luego terminar en PAMI (Las Heras 90). La actividad se enmarca en un reclamo por el aumento de las jubilaciones, denunciando que el bono en marzo no supera la línea de la pobreza, y el rechazo a la suba de la edad jubilatoria, entre otras cuestiones.

César García, dirigente de la Corriente Clasista Combativa local, afirmó que «la han nombrado como ‘la movilización de los banquitos’ porque hay jubilados que con mucha bronca han decidido salir a pesar de que no deberían hacerlo por su edad, e irán con bancos y sillas para poder participar. Se debe a que uno de los sectores más afectados en estos dos meses fueron los jubilados. No tienen gremios ni nadie que los defiendan, si tocan los derechos de los trabajadores siempre salta algún gremio, pero cuando tocan a los jubilados solo están ellos para defenderse. Si alguien no es la casta son especialmente los jubilados, son los más vulnerables. Hay jubilados que dejan de tomar sus remedios porque no llegan a pagarlos, no por cuestiones de salud».

La Casta eran los jubilados #ConNuestrosViejosNo

En Bahía se viene la marcha de los banquitos 👴👵 pic.twitter.com/YjcQD0gVLy — César García (@cesar_cabe) February 22, 2024

El dirigente agregó en ese sentido que «hoy hay una situación muy difícil, sectores que venían de clase media-baja han aparecido en comedores. Ya se siente el recorte a los jubilados, y a los comedores populares no les está llegando la comida desde diciembre por parte de Nación. Esto pasa a todas las organizaciones. Ya veníamos de una situación difícil, pero se ha recrudecido con el aumento de precios; hay gente que antes no venía y hoy empieza a acercarse. Lo que donaban los comercios o aportaba la Municipalidad ya no alcanza, es totalmente insuficiente».

Por último, García aseguró que «después una campaña de demonización de las organizaciones sociales y sindicales vienen a recortar derechos de todos. Ese es el nuevo proyecto de la ministra Pettovelo. Hay 50.000 despidos en la construcción, despidos en todos lados, ¿Dónde los van a poner a trabajar si están despidiendo en el trabajo formal? Si se reactiva la economía la gente no es tonta, cualquiera prefiere tener un laburo formal y ganar bien antes que un plan. Hoy en Bahía Blanca no hay referente del Ministerio de Capital Humano de Nación. No saben qué decirte, no hay interlocutor. A lo que van es a tratar de sacar varios Potenciar Trabajo, ajustarlo, empezar a a dar de baja sin ofrecer una alternativa. Buscan achicar el Estado a través de achicar una ayuda social».

Te podría interesar: