CeHum: Basta de meritocracia en la educación

El contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio, que vivimos desde hace ya unos meses, ha puesto de manifiesto las condiciones en las que viven muchxs alumnxs para acceder a las cursadas en modalidad virtual. Desde falta de dispositivos digitales, servicios de conectividad hasta el abandono de cursadas por situaciones económicas o psicológicas. Sin embargo, desde el CeHum no podemos dejar de comentar la nota que subió la universidad, en el día de la fecha, a su cuenta oficial de Instagram sobre “El alumno de la Uns que vive en el campo y sube a un médano para conectarse” .

Como organización estudiantil no queremos dejar pasar este tipo de discursos que sostienen que un estudiante que no tiene buenos medios para estudiar o para acceder a las clases virtuales debe ser felicitado. Esto termina siendo parte de la idea de que el que estudia lo hace porque quiere sin importar los medios (cuando todos sabemos que no es así) y el que no puede parece ser “el vagx”.

Parte del comunicado publicado por el Centro de Estudiantes de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur. Hablamos con Ana Neglia y Sofia Muller militantes de la conducción del CeHum. “No nos sorprende mucho, hasta hace poco tiempo teníamos y, tenemos, una crisis avalada por distintos diarios en los cuales veníamos acostumbradxs a distintos títulos como ‘la gente que busca comida en la basura como costumbre argentina'”, mencionó Ana Neglia.

Y continua: Reconocemos el trabajo que ha realizado la Secretaría de bienestar estudiantil junto a otros organismos universitarios: han garantizado las becas estudiantiles e incluso las ampliaron en este panorama; desde rectorado como desde el Departamento de Humanidades han brindado tablets para el cursado. Sin embargo, desde el CeHum no podemos dejar de comentar la nota que subió la universidad, en el día de la fecha, a su cuenta oficial de Instagram sobre “El alumno de la UNS que vive en el campo y sube a un médano para conectarse” .

“Desde la UNS hay cosas que se oponen entre sí: tenemos una Secretaria de bienestar que se preocupa por lxs alumnxs e intenta llegar a todxs con el acceso a Internet y hablar con lxs profesorxs. Por otro lado, comparten esta publicación donde dicen ‘el que quiere puede’, es sorprendente que se sigan replicando estos discursos meritocráticos”, Sofía Muller.

Así mismo, Ana Neglia indicó: “Estamos ante un panorama desfavorable para la educación, si bien algunxs profesorxs contemplan esto, otrxs pretenden continuar los programas habituales para no perder la calidad. Esto alimenta la deserción estudiantil y que lxs alumnxs terminen abandonan las materias y sus carreras”

Por último, sostienen que “Muchas de las circunstancias por la que lxs alumnxs abandonaron fue por la sobre exigencias de algunos planes de materias, imposibles de cumplir en este contexto”.