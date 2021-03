Carrera de la mujer: el año que el Municipio se olvidó de Elsa Strizzi

Por primera vez desde el 2010 la carrera por el día de la mujer en nuestra ciudad no lleva el nombre de Elsa Strizzi.

El borramiento de su nombre, no sólo es un intento de hacer desaparecer de la memoria colectiva la figura de una referente del peronismo local, sino además significa desconocer el incansable trabajo de Strizzi en favor de los derechos de las mujeres, sobre todo las mas vulnerables.

Elsa Strizzi les incomoda, no solo por peronista, sino por todo lo realizado en materia de género.