Carolina Fernández, economista del CEPA

Luego de las protestas de ciertos sectores agropecuarios a nivel nacional por el anuncio del Gobierno nacional de presentar un, estuvo en el centro del debate público la carga impositiva en nuestro país. ¿Es cierto que en la Argentina se pagan más impuestos?

Sobre esto se presentó un informe desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), titulado «Los 164 “impuestos” que no son: análisis de los dichos de la oposición sobre el sistema tributario argentino«. La economista Carolina Fernández explicó que el origen del trabajo parte de «un listado que circuló desde el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) la semana pasada, donde hablan de la cantidad de tributos. Allí se los presenta con la trampa de reemplazar la palabra tributo por impuesto. Incluía tasas, contribuciones, fondos, aportes como el solidario, etc. El 65% de ese listado no eran impuestos, solo el 35%».



Como primer dato destacado, llegaron a la conclusión de que «la presión tributaria que la Argentina recauda sobre el PBI es de un 28,6%, y está en línea con el resto de los países de la región, por debajo de Brasil (33,1%) y Uruguay (29%)».

C- Oculta que Argentina tiene menor carga tributaria que países vecinos como Brasil y Uruguay e incluso que países de la OCDE. pic.twitter.com/IHesYpvm7W — Centro CEPA (@ctroCEPA) April 21, 2022

En segundo lugar, y como cuestionamiento principal que lanzan desde el CEPA, se marcaron que la importancia no pasa por la cantidad de impuestos presentes en el sistema argentino, sino más bien en sobre quién recaen. Fernández detalló que «el 61% de la recaudación nacional proviene de impuestos, y el 90% responde a solo 5 de ellos, por sobre todo el IVA, que es el más regresivo. Sería ideal que se introduzca una estructura progresiva y empiecen a aparecer impuestos que cobren más a los que más tienen. Hoy en general pagan más los que menos tienen«.

Sobre la difundida posición la cual sostiene que el sistema impositivo nacional recae con más fuerza sobre los sectores productivos y comerciales, la economista aclaró que «los impuestos sobre la producción no son más grandes que en la región. En este listado de supuestos impuestos incluyen los aportes patronales o contribuciones, y no son impuestos».

Los "errores": 1- Mezcla impuestos con tasas, derechos y contribuciones. Por definición, estas últimas están acompañadas de contraprestaciones por parte del Estado, y la obligación de pago deriva de la prestación de un servicio (los impuestos son tributos sin contraprestación). — Centro CEPA (@ctroCEPA) April 21, 2022

Por último, Fernández comentó que los impuestos que recauda la Nación son fundamentales para sostener y fortalecer las políticas públicas del Gobierno. Por ejemplo, marcó que «con la mitad del aporte extraordinario se financió la política de los bonos de $18.000. Además, tenemos un sistema provisional solidario e intergeneracional. Cuestionar los aportes patronales es no pensar en la jubilación. Defendemos la recaudación del Estado; si se desfinancia el Estado no hay política pública«.