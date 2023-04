Carolina Duprat, Presidenta del Instituto de Derecho de Familia del Colegio de Abogados de Bahía Blanca, brindó detalles en Total Normalidad sobre el conversatorio “Violencia Económica e Incumplimiento de la Obligación Alimentaria” que se desarrollará el viernes 21 de abril a las 10hs en el Auditorio «Héctor Furlong» del Colegio de Abogados.

Sobre el dato de que casi el 70% de los padres bonaerenses no cumplen con la obligación alimentaria, Duprat comentó que «es una problemática super frecuente. Ya sea de las parejas que están divorciadas o separadas de hecho porque nunca se casaron pero que tienen una obligación alimentaria para los hijos menores, para un hijo con alguna discapacidad o un hijo mayor con derechos alimentarios».

En este sentido, explicó que «los alimentos que son para los hijos menores de edad los deben pagar, en principio, los progenitores, ambos están obligados. Lo que se plantea en este informe que hizo el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, es que es una problemática que la sufren las mujeres porque mayormente se hacen cargo de sus hijos. Los padres varones se desentienden de esta obligación». Además, agregó que es una problemática cultural que todavía no cuenta con la suficiente sanción social que merece.

También explicó que el no pagar la cuota alimentaria es violencia económica. Ya que si el progenitor no paga, será, generalmente, la madre quien deba doblegar sus esfuerzos para conseguir los medios económicos para alimentar a sus hijos. «También es una violencia personal contra las mujeres porque aquella mujer que deba sostener sola a sus hijos, probablemente no pueda destinar tiempo para ella. Va a tener que dedicar 24hs al día para conseguir recursos».