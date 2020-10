Los concejales bahiense del Frente de Todos sentaron su oposición a la privatización de Bahía Ambiental Sapem a través de una campaña visual en las redes sociales. Hablamos con Carlos Quiroga, Concejal del Frente de Todxs:” “En cuanto a las partidas presupuestarias, SAPEM en la emergencia envió 16 millones para salud y asistencia social y no resintió su servicio, esto no pasaría con un privado. Con SAPEM Ambiental se mejoro mucho la calidad del servicio. El Gobierno Municipal no detectó falencias sin embargo decide privatizar, siguiendo el ADN de Juntos por el Cambio”

Desde el municipio argumentaron que el tribunal de cuentas había sugerido la privatización de SAPEM pero Quiroga explicó que esa recomendación nunca existió: “Queremos que expliquen por qué se quiere tocar un servicio que está funcionando bien”.

En cuanto a las partidas presupuestarias, SAPEM en la emergencia, envió 16 millones de pesos para salud y asistencia social y no resintió su servicio. “Esto no pasaría con un privado. También es cierto que Sapem tenga mayoría estatal hace que el Municipio tenga que gestionar y eso demanda esfuerzo que evidentemente no están dispuestos a realizar”, declaró Quiroga.

