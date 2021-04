Carlos Falucho Herrera – Federal A

El capitán del equipo dio la cara luego de la dura derrota de su equipo ante Deportivo Madryn por 3 a 0. Un encuentro donde a los de Mungo les dejó más dudas que certezas. “Las sensaciones no fueron buenas. No hay nada positivo para destacar. Se vio plasmado en el resultado. Ellos hicieron un partido inteligente. Por momentos nos hicieron precio y el resultado podría haber sido con mas diferencia. No pudimos sacar nada positivo porque no la hay. Hablamos e hicimos nuestra autocritica”, contó Falucho.

Uno de los puntos bajos fue la defensa, algo que en todo el ciclo fue lo más firme. Sin embargo, el cordobés enfatizó que ellos son los primeros defensores, que no fue un buen encuentro del equipo en líneas generales. “Cuando estamos al revés se hace todo complicado. Tenemos que estar tranquilos y mejorar para nosotros. Somos los que estamos y tenemos que enfocarnos. Estamos conociéndonos como equipo”, manifestó.

Respecto al equipo del torneo anterior, Herrera volvió a ser parte del once inicial y con un nuevo delantero como lo es el riojano Maximiliano Herrera. “Con Maxi somos similares. Lo he jugado con Zarate y nos acoplamos bien. No me siento incómodo. Tenemos que estar en el área. Ha medida que va transcurriendo el partido, uno se va moviendo. Quedó reflejado en el gol de Sol de Mayo”, contó.

El próximo fin de semana, el Tricolor buscará recuperarse en su casa en el clásico ante Olimpo, encuentro por demás importante. “De Olimpo aún no hemos visto nada, nos vamos a preparar mucho en la semana para quedarnos con este partido tan importante”, finalizó.