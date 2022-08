Carlos Esteban, presidente del Colegio de Martilleros local

En las últimas horas se colocaron en Bahía Blanca carteles publicitarios en el espacio público de una empresa que genera polémica en el sector inmobiliario. Se trata de la cadena comercial Remax, la cual se está publicitando en los nuevos bicicleteros colocados en algunas esquinas de las bicisendas de la ciudad.

El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos local lanzó un comunicado expresando su repudio, y su presidente Carlos Esteban explicó en comunicación con Radio Urbana que «no se puede creer que utilicen los espacios municipales para hacer publicidad para esto. La empresa es ilegal, y la misma Municipalidad le entrega espacios para propaganda sabiendo que lo es«.

¿Por qué entienden desde el Colegio de Martilleros que la empresa Remax es ilegal? Esteban afirmó que se trata de «una franquicia comercial con la cual nuestra profesión tiene prohibido asociarse, porque las profesiones no se franquician, se estudian. Nuestra prestación de servicios es de forma personal, nuestros agentes están capacitados y no desarrollan un ejercicio ilegal de la profesión. Nuestra actividad no es comercial, es profesional«.

Por eso es que la institución, con el aval del resto de los colegios profesionales locales, presentó un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante para sancionar a la empresa. Esteban declaró que «el pedido ya ha salido en más de 60 localidades en la Provincia. Los concejales del PRO no se dignaron ni a mirarla, ni a contestarla. Parece que la política en Bahía Blanca tiene alguna incidencia para que no se trate».