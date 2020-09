La Asociación Médica de la ciudad repudió los dichos de un funcionario anónimo quien declaró que lxs trabajadorxs de salud fueron aislados “porque algo hicieron mal”. Hablamos con Carlos Deguer, Secretario General de la Asociación Médica de Bahía Blanca:” Llama la atención el ataque. Este tipo de comentarios no ayudan en absoluto. Entiendo que todo el mundo está nervioso, pero la pandemia no es un partido de fútbol, no hay que pensar en ganarle sino acompañar al enfermo y al personal de salud”.

Deguer explicó que pensar que la gente se infecta a propósito porque hace las cosas mal es desagradable: “Salimos siempre a protestar contra el periodismo o contra este tipo de funcionarios, estas cosas no son inocentes. No se si están apuntando a alguien en específico, sabemos qué hay muchas internas en la ciudad, pero pido que no se la agarren con la gente que está trabajando. Debemos honrar al personal que esta en la primera linea de pelea, no hay que ponerle adjetivos a la situación pero si saber que va a empeorar”.