El día de ayer, el Gobierno municipal presentó un nuevo sistema de habilitaciones comerciales en nuestra ciudad. Según anunciaron, el mismo podrá gestionarse de forma 100% online a través de la página del Municipio, y se llegará a la habilitación provisoria a solo 48 horas del pedido.

Carlos de Vadillo, secretario de Economía municipal, detalló en comunicación con Radio Urbana que «la idea es que el comercio se pueda habilitar desde los domicilios, logrando articular la gestión entre el comerciante y el Municipio. Luego se constatarán todos los tramites realizados. Hasta hoy, no había habilitación hasta que no esté toda la documentación y no se hagan todos los controles. Aquí la idea es que en 48hs el comercio ya esté funcionando. A partir de hoy está disponible. Es darle una herramienta a la que se le suma un simulador que permite conocer las particularidades de cada zona de habilitación»

Cómo realizar el trámite paso a paso: 1️⃣ Ingresar una partida válida para iniciar el trámite

2️⃣ Cargar la dirección real donde se ubicará el negocio

3️⃣ Elegir el o los rubros al que pertenece

4️⃣ Indicar la superficie que se desea habilitar

— Municipio Bahía Blanca (@MunicipioBahia) April 15, 2024

En ese sentido, el secretario aseguró que «la habilitación de restaurantes y comercios con manipulación de alimentos es la misma. Deben cargar los documentos laborales y el resto de los requisitos. La idea es acelerar los tiempos y que en 48 hs. la persona tenga su documento que lo habilite a abrir el comercio. Es un pedido que hace años se reclama, de agilizar y dar una mano para el trámite de habilitación. En función de eso lo trabajamos con los colegios profesionales, la Cámara de Comercios, la comisión de jóvenes profesionales, etc. Estamos en el día a día viendo qué se puede ir mejorando para seguir agilizando el sistema».