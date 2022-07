Carlos Casalini, integrante del Foro Popular de Salud

Ayer circuló por redes sociales y los distintos medios de comunicación un posteo en Instagram del otorrinolaringólogo Juan Petrini, quien afirmó que «a partir del 1/8 no se atenderán pacientes que simpaticen con el peronismo«. Esto generó el rechazo inmediato de la mayoría de las agrupaciones de profesionales de la salud.

Así fue el caso del Foro Popular de Salud, que lanzó un comunicado expresando su repudio a estos discursos de odio por parte del médico. Carlos Casalini, médico clínico e integrante de la agrupación, declaró en comunicación con Radio Urbana que «me impactó lo que leí, no podemos obviarlo ni dejar pasar actitudes de este tipo. Son discursos que preocupan, y estamos viendo sus consecuencias».

Casalini agregó que «nosotros como médicos tenemos un juramento, una reglamentación en el ejercicio de nuestra profesión. La salud es una profesión de servicio. Lo grave es que cualquiera de nosotros decida no atender a alguien por cualquier razón. Tenemos obligación de atención dentro de un marco«.

Por último, el integrante del Foro opinó que «debe haber sanciones dentro de la profesión, o si alguien de la sociedad civil denuncia. Hay un ente que tiene que sancionar esto, no solo repudiar sino también tomar medidas. Esto no puede quedar como si no haya pasado nada».

Por lo anteriormente explicado, el Colegio de Médicos del Distrito X, que nuclea a Bahía Blanca y la región, lanzó también un comunicado donde revelan que el posteo «transgrede las normas del ejercicio de la profesión», por lo que «se dio inicio a los procedimientos disciplinarios correspondientes«.