Luego de la aprobación de la Ley Bases en el Senado, se modifica la norma legislativa que regula las inversiones extranjeras a través del RIGI. La misma cuenta con muchos cuestionamientos de la oposición, que tildan a la modificación de ser muy laxa en cuanto a los impuestos que impone a la explotación de recursos naturales locales. Aún así, desde el Gobierno nacional sostienen que será un requisito que la Provincia de Buenos Aires adhiera a la misma para llevar adelante la inversión de la planta de GNL en el Puerto de nuestra ciudad.

En este sentido, Carlos Alonso, concejal de la La Libertad Avanza, quien marcó que «la aprobación de la Ley Bases no es solo una alegría personal, sino una herramienta política indispensable para que el Gobierno pueda hacer las transformaciones que prometió en campaña. El gobierno ahora podrá transformar lo que se necesita para que el país vaya cambiando, y el RIGI en ese sentido es necesario y es imprescindible. Provincia todavía no aclaró si va a adherir o no, porque estaban haciendo fuerza para una norma puntual por el tema del gas. El presidente de YPF dijo que la planta va a ir donde se acepte el RIGI, el capital irá donde haya menos impuestos».

«Apoyaremos a Bahía Blanca sin importar lo que el Gobierno nacional decida, no voy a ir en contra de eso» Carlos Alonso.

El bloque de La Libertad Avanza queda entonces en una situación incómoda, ya que defienden que la inversión llegue a la ciudad, mientras que el Gobierno nacional, de su mismo color político, baraja con fuerza lo posibilidad de llevarla a Punta Colorada. En ese sentido, el edil planteó que «primero soy bahiense, no importa lo que el Gobierno nacional quiera cuando hay que darle prioridad a la ciudad. El bloque está de acuerdo en apoyar la política de Susbielles que me pareció acertada. El intendente habló con Axel Kicillof y le pidió que este no deje afuera a Bahía Blanca por no adherir a una ley nacional».

Por último, Alonso destacó que «creo que este es el inicio de una serie de medidas que a partir de ahora pueden llegar. Las PyMEs siempre crecen cuando desembarcan grandes inversiones. Entiendo que desde algunos sectores hablen de una discriminación a las pequeñas empresas, pero es el principio de los grandes cambios de fondo con la aprobación de esta ley que le da al Gobierno las herramientas para que vengan estas grandes inversiones, y puedan llevarse el dinero. Entiendo que el tema impositivo no es el único sobre la balanza. No soy experto en tema puertos, pero en cuanto a la cuestión técnica todo parece respaldar a la opción de Bahía Blanca«.