El Jefe de Gabinete, Juan Manzur anunció, Junto a Fernanda Raverta titular de ANSES, la jubilación anticipada. Lo realizaron durante la entrega del reconocimiento a las mujeres que fueron a abocadas a la maternidad y tareas de cuidado.

Hablamos con Carina Pizarro Gerenta UDAI I Anses Bahía Blanca: Viene a reparar algunos derechos de personas que se quedaron sin trabajo entre 2016 y 2019 y no completan la edad requerida de jubilación pero si completan los 30 años de aporte”. El la ciudad serán aproximadamente 250 beneficiarios: “Si bien no es súper amplio son vecinos que si no salía esta política tendrían que esperar más tiempo para jubilarse. No es un trámite que se diferencie de una jubilación normal”.

Por otro lado, la gerenta de ANSES, mencionó que en octubre se comenzará a pagar la jubilación a mujeres abocadas a las tareas de cuidado.